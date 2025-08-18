 ఏదయినా ఫలితం దక్కుతుందేమోనని ఇక్కడికొచ్చి అదే మాటను చెబుతున్నాడు! | Sakshi Cartoon 18-08-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏదయినా ఫలితం దక్కుతుందేమోనని ఇక్కడికొచ్చి అదే మాటను చెబుతున్నాడు!

Aug 18 2025 1:57 PM | Updated on Aug 18 2025 3:07 PM

Sakshi Cartoon 18-08-2025

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సుహాస్‌ 'హే భగవాన్‌' కొత్త సినిమా గ్లింప్స్‌ విడుదల (ఫొటోలు)
photo 2

పెద్ద సంఖ్యలో వినాయక విగ్రహాల తయారీ.. ముస్తాబవుతున్న గణనాథులు (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రపంచంలో అతిపెద్ద భారతీయ పరేడ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక (ఫోటోలు)
photo 4

బెడిసికొట్టినా సరే.. ఏపీలో మొదలైన ఉచిత బస్సు కష్టాలు! (చిత్రాలు)
photo 5

నారా రోహిత్‌ ‘సుందరకాండ’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
KGBV Principal Soumya Attempts Suicide Over TDP MLA Kuna Ravi Kumar Harassment 1
Video_icon

TDP MLA కూన రవి వేధింపులు తాళలేక KGBV ప్రిన్సిపల్ సౌమ్య ఆత్మహత్యాయత్నం
Gudivada Amarnath Comments On Chandrababu Govt 2
Video_icon

స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేసేందుకు కూటమి కుట్రలు చేస్తోంది: అమర్నాథ్
Kurnool Jr NTR Fans Fire on TDP MLA Daggupati Venkateswara Prasad 3
Video_icon

బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పు ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి పై కర్నూల్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఫైర్
Anantapur YSRCP Leaders Meets MP Mithun Reddy at Rajahmundry Central Jail 4
Video_icon

ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి తో అనంతపురం YSRCP లీడర్లు ములాఖత్
Kethireddy Venkatarami Reddy Funny Satires On Chandrababu And Nara Lokesh 5
Video_icon

Kethireddy: చంద్రబాబు భ్రమరావతిలో మరికొద్ది రోజుల్లో పులస చేప
Advertisement
 