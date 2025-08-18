 ఎన్ని ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించినా మన జనం పిల్లల్ని కనడంలేదని మంచి పని చేస్తున్నార్సార్‌!! | Sakshi Cartoon 18-08-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎన్ని ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించినా మన జనం పిల్లల్ని కనడంలేదని మంచి పని చేస్తున్నార్సార్‌!!

Aug 18 2025 12:43 AM | Updated on Aug 18 2025 12:43 AM

Sakshi Cartoon 18-08-2025

ఎన్ని ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించినా మన జనం పిల్లల్ని కనడంలేదని మంచి పని చేస్తున్నార్సార్‌!!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'కూలీ'తో ఓవర్ నైట్ స్టార్‌డమ్.. ఎవరీ బ్యూటీ?
photo 2

మీనాక్షి చౌదరి జపాన్ టూర్.. ఫుల్ ఎంజాయ్ (ఫొటోలు)
photo 3

సిక్కిం షోయగం..

photo 4

చీరలో మెరిసిపోతున్న జహీర్ ఖాన్ భార్య (ఫోటోలు)
photo 5

తెలుగు హీరోయిన్ వరలక్ష్మీ వ్రతం (ఫోటోలు)

Video

View all
Election Commission Sensational Press Meet Over Rahul Gandhi Vote Chori Comments 1
Video_icon

రాహుల్ గాంధీ ఓట్ చోరీ కామెంట్ పై ఈసీ ఆగ్రహం
Sugali Preethi Mother Parvati Emotional Interview 2
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ ఆ రోజు మాటిచ్చి.. ఈ రోజు నోరు మెదపడం లేదు ఎందుకు

Heavily Damaged Coffer Dam In Polavaram Project 3
Video_icon

బాబు పాపం.. పోలవరానికి శాపం
Election Commission Of India Press Meet 4
Video_icon

ఓటు చోరీ వివాదంపై EC ప్రెస్ మీట్
Prabhas Shocking Remuneration For Fauji Movie 5
Video_icon

ఫౌజీకి ప్రభాస్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంతంటే..!
Advertisement
 