 మనమెందుకు భుజాలు తడుముకోవాలి.. అననివ్వండి సార్‌!! | Sakshi Cartoon 16-08-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మనమెందుకు భుజాలు తడుముకోవాలి.. అననివ్వండి సార్‌!!

Aug 16 2025 4:25 AM | Updated on Aug 16 2025 4:25 AM

Sakshi Cartoon 16-08-2025

మనమెందుకు భుజాలు తడుముకోవాలి.. అననివ్వండి సార్‌!! 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మంచి నిద్ర కోసం..ఏడు చిట్కాలు..!
photo 2

సంతానాన్ని ప్రసాదించే కిట్టయ్య.. తెలుగు నేలపై ఈ ఆలయాల గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

చిరంజీవి బ్లడ్‌ బ్యాంక్‌లో పంద్రాగస్టు వేడుకలు (ఫోటోలు)
photo 4

ఎ‍ర్రకోటపై స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు.. జెండా ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ (ఫొటోలు)
photo 5

సైమా అవార్డ్స్ ప్రెస్‌మీట్‌లో మెరిసిన సెలబ్రిటీస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Satish Reddy Slams TDP Attacks On MLC Ramesh Yadav 1
Video_icon

ఇప్పటికీ మా వాళ్లు ఆసుపత్రిలోనే ఉన్నారు
KSR Comment On Chandrababu Government Free Bus Scheme 2
Video_icon

KSR Comment: ఒక్క హామీ..100 కండిషన్లు.. పోయాం మోసం
Police And TDP Leaders Together Killed A Pregnant Woman In Kalyandurg 3
Video_icon

సంచలన ఆడియో.. పోలీసులు, టీడీపీ నేతలే నన్ను చంపేశారు..
Micro Artist Excellent Art A Statue Of Woman Running With National Flag On Pin 4
Video_icon

గుండు పిన్నుపై జాతీయ జెండా
Garam Garam Rajesh Funny Skit On BAR Policy 5
Video_icon

మందు పాటలు పాడుతున్న రాజేషు
Advertisement
 