హలో! నేను ఆఫీసుకు వెళ్లొస్తా!

మళ్లీ సుంకాలు పెంచుతా - ట్రంప్
బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్ ఆదిరెడ్డి రెండోసారి
గ్రహం అనుగ్రహం:
ప్రైవేటు వ్యక్తులకు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వ భూములు ఎక్కడెక్కడున్నాయోనని వెతుకుతున్నారు!!
ఆసియా బిలియనీర్, రిలయన్స్ అధినేత మ�...
ప్రతి వ్యక్తిలో అంతర్లీనంగా ఎంతో కొం...
శ్రావణ మాసం (Sravana Masam) అంటేనే పండగల సందడి. ...
తెనాలి: నాన్న కల నిజం చేయాలని కుమారుడ�...
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై కా�...
‘దీర్ఘకాల రోగాలతో రోగులు నా తలుపు తట�...
పూర్వం కోళ్ళపురి అనే ఊరిలో చాలా కోళ్�...
భారత సైన్యంలో పురషాధిక్యతను వెనక్కి�...
సింగపూర్లోని విమానాశ్రయంలో లగ్జరీ �...
జనానాం క్షున్నివృత్యర్థం ప్రత్యూషే �...
చార్టర్డ్ ఎకౌంటెంట్ వికాస్ కుమార�...
నోట్ల కట్టల వ్యవహారంతో వార్తల్లోకి ఎ...
వెండి తెర నటీమణులు తమ వయసును దాచుకోవ�...
దైవీశక్తులతో కూడిన శ్రావణ శుద్ధ పూర్...
మాది ‘జీరో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్’ అం�...
ఆ బొమ్మ మొహం చూస్తేనే ‘అమ్మో! బొమ్మ!’ �...
పర్యావరణ పరిరక్షణకు కొత్త ఆశలు రేకెత...
‘ప్లాస్టిక్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా’గా ...
ఇస్లామాబాద్: దాయాది దేశం పాకిస్తాన్...
ఫిల్టర్ లేకుండా ఫేస్ గ్లో, మేకప్ ల�...
భూమ్మీద ఎన్నో ఏకకణ జీవులు ఉన్నాయి. బ్�...
వీటిని దూరం నుంచి చూస్తే, బొగ్గుముక్�...
షుగర్ ఉన్నవారు, లేదా షుగర్ వచ్చే దశ�...
ఇవి కొరకరాని గింజలు. కొయ్య కంటే గట్టి�...
నిజానికి ధరాలి ఎప్పుడూ పేరొందిన పర్య...
ఉద్యోగం, ఉపాధి, వ్యాపారం కోసం అమెరికా�...
ఢిల్లీ: ఆసియా కప్లో భాగంగా భారత్, పా...
‘కోవిడ్–19’ మహమ్మారి తర్వాత చాలామంద�...
నేను రెండోసారి గర్భవతిని. ఇప్పుడు స్�...
మద్రాస్: పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకా...
నెన్నెల: తల్లి వేరే వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుందని,
అనుకున్నది సాధించాలంటే సాహసం చేయక తప్పదు. పట్టుదలగా ప్రయత్నిస్తే విజయం వంగి సలాం చేస్తుంది.
పాలన అలాగే కొనసాగిస్తారట!!
గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ స
Aug 10 2025 12:58 PM | Updated on Aug 10 2025 12:58 PM
Janatantram: EC తీరుపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర విమర్శలు
ఎన్ని దాడులైనా చేసుకో.. జగన్ కోసం ప్రణాలివ్వడానికైనా సిద్ధం
ప్రాణం లేని జంట కోసం హంస ఆరాటం.. నెటిజన్లను కదిలిస్తున్న వీడియో
ప్రజలు జగనన్నను కోరుకుంటున్నారు.. భారీ మెజారిటీతో గెలుస్తాం
30 శాతం వేతనాలు పెంచితేనే షూటింగ్స్ కు వెళ్తాం: సినీ కార్మికులు