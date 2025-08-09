 ఈ విషయమేదో ఎన్నికల ముందు చెపితే వేరేలా నిర్ణయం తేసుకునే వాళ్లం కదా అని అంటున్నార్సార్‌! | Sakshi Cartoon 09-08-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఈ విషయమేదో ఎన్నికల ముందు చెపితే వేరేలా నిర్ణయం తేసుకునే వాళ్లం కదా అని అంటున్నార్సార్‌!

Aug 9 2025 1:58 PM | Updated on Aug 9 2025 2:23 PM

Sakshi Cartoon 09-08-2025

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Happy Rakhi 2025 : సినీతారల రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

వరలక్ష్మీ వ్రతంలో కన్నడ స్టార్స్‌.. దంపతులుగా పూజలు (ఫోటోలు)
photo 3

మహేశ్‌ బాబు 50వ పుట్టినరోజు.. గోల్డెన్‌ పిరియడ్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

అమ్మ చల్లగా చూడమ్మా...ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖపట్నం : ఏపీఎల్‌ 4వ సీజన్‌..ఆరంభం అదుర్స్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Paderu MLA Vishweshwar Raju Protest Police Overaction 1
Video_icon

పాడేరు ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరాజును అడ్డుకున్న పోలీసులు
Bandi Sanjay Open Challenge to KTR 2
Video_icon

కేసీఆర్‌కు కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ సవాల్
YSRCP Leaders MASSIVE Protest In Front of EC Office! 3
Video_icon

Pulivendula: రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయం వద్ద YSRCP నేతల నిరసన
Why Can Humans Drink Alcohol 4
Video_icon

మన చింపాంజీ పూర్వీకులు మందు తాగేవాళ్ళా?
YSRCP Rachamallu Siva Prasad Slams Chandrababu Govt 5
Video_icon

Rachamallu Siva: దాడులు చేసిన టీడీపీ నేతలను పోలీసులు అరెస్టు చేయడం లేదు
Advertisement
 