టోక్యో: పట్టరాని ఆనందంలో ఉన్నప్పుడు ఏదేదో వాగేస్తుంటాం. కాసేపయ్యాక విషయం తెలిసి నాలుక్కరుచుకుంటుంటాం. మనిషి నైజమే ఇది. ఇలాంటి ఘటనే టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. 100 మీటర్ల బ్యాక్‌స్ట్రోక్‌ స్విమ్మింగ్‌ పోటీల్లో స్వర్ణ పతకం నెగ్గిన ఆస్ట్రేలియన్ స్విమ్మర్ కేలీ మెక్కీన్‌.. పతకం నెగ్గిన ఆనందంలో నోరు జారింది. మెడల్‌ గెలిచాక ఓ మీడియా ప్రతినిధి.. గోల్డ్‌ మెడల్‌ గెలుచుకోవడం పట్ల ఎలా ఫీల్‌ అవుతున్నారని ప్రశ్నించగా, అప్పటికే ఆనంద డోలికల్లో తేలియాడుతున్న కేలీ పొరపాటున వాడకూడని ఓ బూతు మాటను(F**K) అనేసింది.

Starting a “best daily moments of the Olympics” thread with this Hall of Fame entry from Kaylee McKeown after winning gold: pic.twitter.com/6NVuOnUfss

— Josh Butler (@JoshButler) July 27, 2021