 Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 21-10-2025 In Telug

వ్యవహారాలలో విజయం. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. అంచనాలు నిజం కాగలవు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహపరుస్తాయి.

సోదరులతో విభేదాలు. ఆర్థిక విషయాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. పనులు కొన్ని వాయిదా పడతాయి. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు ఎదుర్కొంటారు.

ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఒప్పందాలలో జాప్యం. పనులు మధ్యలో విరమిస్తారు. ఆలయ దర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నిరాశ.

సన్నిహితులతో వివాదాలు తీరతాయి. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యవహారాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో మరింత ఆశాజనకం.

ఇంటాబయటా ఒడిదుడుకులు. కొన్ని వ్యవహారాలు నిరాశ పరుస్తాయి. నిరుద్యోగులకు నిరుత్సాహం. ఆలయ దర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.

బాధ్యతలు సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. సేవాకార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. పాతమిత్రుల కలయిక. వ్యవహారాలలో విజయం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సంతృప్తినిస్తాయి.

ఆర్థిక ఇబ్బందులు. పనుల్లో జాప్యం. దూరప్రయాణాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. మిత్రులతో కలహాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిరాశాజనకంగా ఉంటాయి.

ప్రముఖులతో పరిచయాలు. వాహనయోగం. ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కార్యజయం. బాకీలు వసూలవుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సాఫీగా సాగుతాయి.

బంధువులతో సఖ్యత. ఆస్తులు వ్యవహారాలలో మరింత అనుకూలం. వాహనాలు, గృహం కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు తొలగుతాయి.

పనులు ముందుకు సాగవు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు. ధనవ్యయం.

వ్యవహారాలు నిరాశ పరుస్తాయి. శ్రమాధిక్యం. బంధువులతో తగాదాలు. ప్రయాణాలలో మార్పులు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు కొంత ఇబ్బంది పరుస్తాయి.

పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి కీలక సమాచారం. కుటుంబంలో సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో లక్ష్యాలు నెరవేరతాయి.