చేపట్టిన కార్యకమాలలో విజయం. అందరిలోనూ గౌరవం. కుటుంబసభ్యులతో వివాదాలు తీరతాయి. ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి.
నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలలో కదలికలు. అందరిలోనూ సత్తా చాటుకుంటారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో మరింత పురోగతి సాధిస్తారు.
కార్యక్రమాలలో స్వల్ప అవరోధాలు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆస్తుల ఒప్పందాలు వాయిదా. దేవాలయ దర్శనాలు. వత్తులు, వ్యాపారాలు ఒత్తిడుల మధ్య సాగుతాయి. దూరప్రయాణాలు.
దూరప్రయాణాలు. ఆదాయం కంటే ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు.
స్నేహితుల నుంచి ధనలాభం. ఆదాయం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సోదరులు సహాయపడతారు. ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారం. వృత్తులు, వ్యాపారాలు సంతృప్తినిస్తాయి.
పరిస్థితులు కొంత అనుకూలిస్తాయి. వథా ఖర్చులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. విచిత్రమైన సంఘటనలు. స్వల్ప శారీరక రుగ్మతలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొంత నిరాశ.
ఉద్యోగయత్నాలు నిదానిస్తాయి. యత్నకార్యసిద్ధి. శుభవర్తమానాలు. విద్యార్థులకు కీలక సమాచారం. వృత్తులు, వ్యాపారాలు మరింతగా అనుకూలిస్తాయి. కళాకారులకు అంచనాలు నిజమవుతాయి.
కొన్ని కార్యక్రమాలు వాయిదా పడతాయి. అనుకోని ప్రయాణాలు. శారీరక రుగ్మతలు. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. బంధువర్గంతో స్వల్ప వివాదాలు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
స్నేహితులతో సఖ్యత నెలకొంటుంది. ఆదాయం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. బంధువుల సహాయం అందుతుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహవంతంగా సాగుతాయి.
అంచనాలు నిజమవుతాయి. విద్యార్థులకు శుభవార్తలు. ప్రయాణాలు వాయిదా. స్నేహితుల నుంచి ఆçహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం. దేవాలయ దర్శనాలు.
ఆదాయం కొంత తగ్గి అప్పులు చేస్తారు. ఆలోచనలు కలసిరావు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కొన్ని కార్యక్రమాలలో ప్రతిబంధకాలు.వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో కొంత నిరుత్సాహం. దేవాలయ దర్శనాలు.
ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. స్నేహితులతో వివాదాలు. స్వల్ప ఆరోగ్యసమస్యలు. కుటుంబసభ్యుల నుంచి ఒత్తిడులు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహం చెందుతారు. కళాకారులకు ఒత్తిడులు.