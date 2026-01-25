కొన్ని ముఖ్య కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఆదాయం కొంత నిరాశ పర్చినా ఏదోవిధంగా సొమ్ముఅందుతుంది. విచిత్ర పరిస్థితులు ఎదురుకావచ్చు. మీపట్ల విముఖంగా ఉన్న వారే దగ్గరకు వస్తారు. సోదరులు, సోదరీల ప్రేమానురాగాలు పొందుతారు. విద్యార్థులు సత్తా చాటుకుంటారు. ఇంటిలో హడావిడి,సందడి వాతావరణం ఉంటుంది. విలాసజీవనం సాగిస్తారు. ఇంటి నిర్మాణాలు, కొనుగోలుM యత్నాలు సఫలం. తీర్థయాత్రలు జరుపుతారు. వ్యాపారులు మరింత లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు విధి నిర్వహణలో అధికారుల మన్ననలు పొందుతారు. పారిశ్రామికవేత్తలు,కళాకారులు అంచనాలు నిజం చేసుకోవడంలో విజయం సాధిస్తారు. వారం మధ్యలో వృథా ఖర్చులు. మనశ్శాంతి లోపిస్తుంది. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. గులాబీ, పసుపు రంగులు. కనకధారా స్తోత్రాలు పఠించండి.