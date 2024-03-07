ముఖ్య వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు. సభలు, సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. నిరుద్యోగుల యత్నాలు సఫలం.భూములు, వాహనాలు కొంటారు. రుణబాధల నుంచి విముక్తి. ఆకస్మిక ధనలబ్ధి. పరిమితికి మించి ఖర్చు చేయరు.. వ్యాపార విస్తరణ యత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో కోరుకున్న విధంగా మార్పులు రావచ్చు. పారిశ్రామిక, రాజకీయవర్గాలు. అనుకూల సమయమే. విద్యార్థుల అంచనాలు నిజమవుతాయి. వారం చివరిలో ఆరోగ్యభంగం. ప్రయాణాలు. మానసిక ఆందోళన. నేరేడు, గులాబీ రంగులు. ఆంజనేయ దండకం పఠించండి.