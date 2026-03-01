ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలలో స్వల్ప ఆటంకాలు. ఆదాయవ్యయాలు సమానస్థాయిలో ఉంటాయి. బంధువులు, స్నేహితులతో ముఖ్య విషయాలు చర్చిస్తారు. ఆస్తి విషయంలో సమస్యలు వాహనాలు, ఇల్లు కొనుగోలు యత్నాలలో అవాంతరాలు. ధార్మిక చింతన పెరుగుతుంది. కుటుంబసభ్యుల వైఖరి కొంత గందరగోళం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. నిరుద్యోగుల యత్నాలు నిదానంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలలో చిక్కులు రాగల సూచనలు. ఉద్యోగాలు నిరాశ పరుస్తాయి. . పారిశ్రామికవేత్తలు, కళాకారులు, అవకాశాలు చేజారవచ్చు. నేరేడు, ఆకుపచ్చ రంగులు. వారం మధ్యలో ధనలబ్ధి. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. «నూతన పరిచయాలు. శ్రీవేంకటేశ్వరుని పూజించండి.