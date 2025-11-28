కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. సంఘంలో గౌరవం. మిత్రుల నుంచి ఆహ్వానాలు. వ్యాపారాలలో లాభాలు. ఉద్యోగులకు ఉన్నత పోస్టులు.
చేపట్టిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. దైవదర్శనాలు. నూతన ఉద్యోగలాభం. సోదరులు, మిత్రులతో సఖ్యత. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ముందడుగు.
పనులు మధ్యలో వాయిదా వేస్తారు. బంధువులతో తగాదాలు. శ్రమ తప్ప ఫలితం ఉండదు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితి.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు. రుణాలు చేస్తారు. ఆలోచనలు కలిసిరావు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిదానంగా సాగుతాయి.
కుటుంబంలో శుభకార్యాలు. దైవచింతన. ఆర్థిక లాభాలు. వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. విందువినోదాలు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు ఇంక్రిమెంట్లు.
కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం. శుభవార్తలు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకం. నూతన వ్యక్తుల పరిచయం. దైవదర్శనాలు. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో పురోగతి.
పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. బంధువులతో మాటపట్టింపులు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి.
ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. శ్రమాధిక్యం. సోదరులతో విభేదాలు. దూరప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
శ్రమ ఫలిస్తుంది. నూతన విద్యావకాశాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. శుభవార్తలు. ఆర్థికాభివృద్ధి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.
వ్యయప్రయాసలు. ధనవ్యయం. కుటుంబంలో చికాకులు. ఆరోగ్యభంగం. బంధువులతో తగాదాలు. పనుల్లో జాప్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు మందగిస్తాయి.
ధన, వస్తులాభాలు. పనులు సజావుగా పూర్తి. కొన్ని వివాదాల నుంచి బయటపడతారు. సోదరులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు కొత్త హోదాలు.
పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు ఒత్తిడులు.