ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. భూలాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు తొలగుతాయి.
కొన్ని వ్యవహారాలు నిదానం అవసరం. దూరప్రయాణాలు. కొత్త రుణాలు చేస్తారు. ఒప్పందాలు రద్దు. మానసిక అశాంతి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొద్దిపాటి సమస్యలు.
పనుల్లో ప్రతిష్ఠంభన. శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. అనారోగ్యం. బంధువులతో తగాదాలు. నిర్ణయాలు మార్చుకుంటారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు కొంత నిరుత్సాహపరుస్తాయి.
చిత్రమైన సంఘటనలు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కొన్ని సమస్యలు తీరి ఊరట చెందుతారు. వస్తులాభాలు. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి.
దీర్ఘకాలిక రుణబాధలు తొలగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి కీలక సమాచారం. స్థిరాస్తి వృద్ధి. పరపతి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు విస్తరించి ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగాలలో ముఖ్య మార్పులు.
పనుల్లో జాప్యం. ఆర్థిక పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఆలోచనలు పరిపరివిధాలుగా ఉంటాయి. సన్నిహితులతో విభేదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
రుణయత్నాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆస్తి వివాదాలు. ఆరోగ్యభంగం. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.
పనులలో అవాంతరాలు తొలగుతాయి. ఆప్తుల సలహాలు పాటిస్తారు. ఆకస్మిక ధన, వస్తులాభాలు. చిన్ననాటి విషయాలు గుర్తుకు వస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూలస్థితి.
ముఖ్యమైన పనులు ముందుకు సాగవు. ఆర్థికంగా నిరుత్సాహం. దూరప్రయాణాలు. అనారోగ్యం. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొంత గందరగోళం.
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. సమాజసేవలో పాల్గొంటారు. బాకీలు వసూలై అవసరాలు తీరతాయి. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సంతృప్తినిస్తాయి.
కొన్ని వ్యవహారాలు ముందుకు సాగవు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబంలో చికాకులు. ధనవ్యయం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు తప్పవు.
వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ధనప్రాప్తి. సంఘంలో ఆదరణ లభిస్తుంది. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఆశించినరీతిలో ఉంటాయి.