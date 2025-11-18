కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. నూతన విద్యావకాశాలు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు.
కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. సంఘంలో గౌరవం. వాహనాలు కొంటారు. పనుల్లో పురోగతి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అనుకూలత.
కుటుంబంలో సమస్యలు. ఆరోగ్యభంగం. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలలో ఆటంకాలు. దైవదర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.
రాబడి కంటే ఖర్చులు అధికం. పనుల్లో జాప్యం. అనారోగ్యం. కుటుంబసభ్యులతో వివాదాలు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు.
కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో వివాదాలు తీరతాయి. వస్తులాభాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో పురోగతి.
పనుల్లో ఆటంకాలు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. సోదరులతో విభేదాలు. అనారోగ్యం. దూరప్రయాణాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో చికాకులు.
ఉద్యోగయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సభలు, సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. పాతబాకీలు వసూలవుతాయి. వాహనయోగం. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతనోత్సాహం.
ఆర్థిక లావాదేవీలు కొంత నిరాశ కలిగిస్తాయి. శ్రమ పెరుగుతుంది. పనుల్లో జాప్యం. ఆరోగ్యభంగం. బంధువుల కలయిక. వృత్తి, వ్యాపారాలలో మార్పులు ఉండవచ్చు.
ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. విలువైన సమాచారం. విందువినోదాలు. దూరపు బం«ధువులను కలుసుకుంటారు. వస్తులాభాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతనోత్సాహం.
పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆస్తిలాభం. కార్యజయం. స్థిరాస్తి వివాదాలు తీరతాయి. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహవంతంగా ఉంటాయి.
రుణయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. వ్యవహారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. దైవదర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నిరాశ.
శ్రమకు తగ్గ ఫలితం కనిపించదు. ఆస్తి వివాదాలు. పనుల్లో ప్రతిబంధకాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.