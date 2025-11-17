యత్నకార్యసిద్ధి. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆస్తి విషయంలో ఒప్పందాలు. ఆర్థికాభివృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు తొలగుతాయి.
పనుల్లో అవాంతరాలు. వృథా ఖర్చులు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు పనిభారం.
కొన్ని కార్యక్రమాలు వాయిదా పడతాయి. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. ఆరోగ్యసమస్యలు. రాబడికి మించి ఖర్చులు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు.
ఆప్తుల నుంచి కీలక సమాచారం. విందువినోదాలు. కార్యజయం. బంధువుల కలయిక. వాహనయోగం. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహవంతంగా ఉంటాయి.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు. దూరప్రయాణాలు. బంధువులతో విభేదాలు. అనారోగ్యం. పనులు మందగిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కొద్దిపాటి చికాకులు.
ప్రముఖుల నుంచి పిలుపు రావచ్చు. ఆకస్మిక ధన, వస్తులాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూలత.
రుణయత్నాలు. బంధువులతో విభేదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. శ్రమ తప్పదు. పనుల్లో తొందరపాటు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వస్తులాభాలు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు హోదాలు.
కొత్త కార్యక్రమాలు చేపడతారు. పోటీపరీక్షల్లో విజయం. ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి.
బంధువులతో తగాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నిరాశ.
రుణాలు చేస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా చికాకులు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాదాసీదాగా ఉంటాయి.
ఇంటర్వ్యూలు రాగలవు. కొన్ని వివాదాల పరిష్కారం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. స్థిరాస్తి వృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు.