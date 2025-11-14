పనులలో ఆటంకాలు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆత్మీయులు, బంధువులతో అకారణ వైరం. శ్రమ తప్పకపోవచ్చు. ఆరోగ్య సమస్యలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు మందగిస్తాయి.
కుటుంబంలో సమస్యలు. అనారోగ్యం. పనుల్లో జాప్యం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. వ్యాపార విస్తరణలో అవాంతరాలు. ఉద్యోగులకు పనిఒత్తిడులు.
కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. సంఘంలో గౌరవం. ఆస్తి విషయంలో ఒప్పందాలు. దూరపు బంధువుల కలయిక. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.
కొన్ని సమస్యలు వేధిస్తాయి. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. ఆరోగ్యం మందిస్తుంది. పనులు ముందుకు సాగవు. వ్యాపార , ఉద్యోగాలలో చిక్కులు.
కొత్త పనులు చేపడతారు. ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. దైవదర్శనాలు. ఉద్యోగయత్నాలు సానుకూలం. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ముందడుగు.
ఇంటాబయటా సమస్యలు. కొన్ని కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. బంధువులతో విభేదాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి.
ముఖ్య సమాచారం. ఇంటాబయటా అనుకూలం. కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. పనులలో విజయం. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు నూతనోత్సాహం.
ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి. వ్యవహారాలలో విజయం. ఆప్తులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. భూలాభాలు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అనుకూలిస్తాయి.
బంధువులతో వివాదాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. పనులు ముందుకు సాగవు. ఇంటాబయటా సమస్యలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.
ముఖ్య నిర్ణయాలు వాయిదా. పనుల్లో చికాకులు. బంధువుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. విద్యార్థుల యత్నాలు ముందుకు సాగవు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు.
కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు. ఆకస్మిక ధన, వస్తులాభాలు. పనులలో అనుకూలత. సంఘంలో గౌరవం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.
రుణవిముక్తి. సంఘంలో ఆదరణ. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. దైవదర్శనాలు. వాహనయోగం. వృత్తి, వ్యాపారాలు అనుకూలిస్తాయి.