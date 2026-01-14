కార్యక్రమాలలో ఆటంకాలు. దూరప్రయాణాలు. అనారోగ్యం. మానసిక అశాంతి. కష్టానికి తగ్గ ఫలితం కనిపించదు. వ్యాపారులకు ఒత్తిడులు. ఉద్యోగుల యత్నాలు ఫలించవు. దేవాలయదర్శనాలు.
కొత్త కార్యక్రమాలు చేపడతారు. ఆలోచనలకు కార్యరూపం ఇస్తారు. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుంటారు. ఆస్తిలాభాలు. వ్యాపారులకు పురోగతి. ఉద్యోగులు ప్రమోషన్లు సాధిస్తారు.
ఉద్యోగప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. ధనలబ్ధి. వివాదాల పరిష్కారం. శుభకార్యాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో చికాకులు తొలగుతాయి.
సన్నిహితులతో తగాదాలు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. ఆస్తి వివాదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కొత్తగా అప్పులు చేస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. అనారోగ్యం.
కుటుంబబాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆస్తి వివాదాలు నెలకొంటాయి. బంధువర్గంతో తగాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. దేవాలయాలు సందర్శిస్తారు. ఆరోగ్య సమస్యలు.
ఒక సమాచారం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆస్తిలాభం. ప్రముఖ వ్యక్తుల నుంచి సాయం. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహం. కళాకారులకు సన్మానాలు జరుగుతాయి. వాహనయోగం.
కుటుంబంలో చికాకులు. పనుల్లో అవరోధాలు. వృథా ఖర్చులు. స్నేహితులతో తగాదాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో చిక్కులు. కళాకారులకు అవకాశాలు నిరాశకు గురిచేస్తాయి. చోరభయం.
పరిచయాలు విస్తరిస్తాయి. అందరిలోనూ గుర్తింపు. చిరకాల ప్రత్యర్థులు స్నేహితులుగా మారతారు. ఆప్తుల సహాయం అందుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. దేవాలయదర్శనాలు.
మీ యత్నాలకు కుటుంబసభ్యుల నుంచి ఆటంకాలు. అనారోగ్యం. స్నేహితులతో విభేదాలు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి.
వ్యవహారాలలో విజయం. శుభవర్తమానాలు. అదనపు రాబడి. వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. స్థిరాస్తి వృద్ధి. కాంట్రాక్టర్లకు అనుకూలం.
ఉద్యోగ ప్రయత్నాలుముమ్మరం చేస్తారు. ఆదాయం సమృద్ధిగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తీరతాయి. భూ, గృహయోగాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ముందడుగు వేస్తారు.
వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు. వృథా ఖర్చులు. మానసిక ఆందోళన. అనారోగ్యం. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. సోదరులతో తగాదాలు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. అంచనాలు తప్పుతాయి.