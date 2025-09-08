పాతమిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. ఆర్థికాభివృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యవహారాలలో విజయం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూలత. శుభవార్తలు. ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారం.
శ్రమ ఫలిస్తుంది. భూ, గృహయోగాలు. ముఖ్య నిర్ణయాలు. వ్యవహారాలలో పురోగతి. ఇంటాబయటా ప్రోత్సాహం. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఆశాజకనంగా ఉంటాయి.
పనులలో జాప్యం. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన. శ్రమాధిక్యం. నిరుద్యోగులకు ఒత్తిడులు.
రుణాలు చేస్తారు. ఆత్మీయులతో మాటపట్టింపులు. ధనవ్యయం. శ్రమ పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆరోగ్యభంగం.
నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగయోగం. వాహనసౌఖ్యం. విలువైన సమాచారం అందుతుంది. పనులు విజయవంతంగా పూర్తి. సంఘంలో గౌరవం. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
నూతన ఉద్యోగయోగం. ముఖ్య నిర్ణయాలు. వ్యవహారాలలో విజయం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. పాతబాకీలు వసూలవుతాయి. దైవదర్శనాలు.
కుటుంబసభ్యులతో స్వల్ప వివాదాలు. విద్యార్థులకు కొంత నిరుత్సాహం. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఆరోగ్యభంగం.
వ్యయప్రయాసలు. పనుల్లో జాప్యం. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఆరోగ్యభంగం. విద్యార్థులకు కొంత నిరాశ.. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు.
కొత్త మిత్రుల పరిచయం. శుభవార్తలు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. వాహనయోగం. వృత్తి,వ్యాపారాలలో పురోగతి.
ఆర్థిక పరిస్థితి మందకొడిగా ఉంటుంది.« ధనవ్యయం. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు. నిరుద్యోగులకు నిరాశాజనకం
దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు కొంత నిరాశ కలిగిస్తాయి. విద్యార్థులకు ఒత్తిడులు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో మార్పులు ఉంటాయి.
కొత్త పనులకు శ్రీకారం. శుభవార్తలు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారం. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.