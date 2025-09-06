కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు. వాహనయోగం. ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆప్తుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. దూరప్రయాణాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మార్పులు.
వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు. కుటుంబంలో చికాకులు. అనారోగ్యం. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాల విస్తరణ యత్నాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మార్పులు.
పరిచయాలు పెరుగుతాయి. పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం. వాహనసౌఖ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహవంతంగా ఉంటాయి.
మిత్రుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. నూతన ఉద్యోగప్రాప్తి. సేవాకార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. బాకీలు వసూలవుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొత్త అవకాశాలు.
నిరుద్యోగుల యత్నాలు ముందుకు సాగవు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. దూరప్రయాణాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో లేనిపోని చికాకులు.
లేనిపోని వివాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా సాగవు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆర్థిక లావాదేవీలు మందగిస్తాయి. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు గందరగోళంగా ఉంటాయి.
ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి. కొన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి పిలుపు. ఆకస్మిక ధన,వస్తులాభాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సంతృప్తినిస్తాయి.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు. కొత్త రుణయత్నాలు. ఆలోచనలు అంతగా కలసిరావు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు పెరుగుతాయి.
నూతన కార్యక్రమాలు చేపడతారు. ఆర్థికాభివృద్ధి. ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో వివాదాలు తీరతాయి.
కొన్ని వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు. కొత్త రుణయత్నాలు. బంధువులతో విభేదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నత్తనడకన సాగుతాయి.
పనుల్లో పురోగతి. ఆస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. నూతన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి.