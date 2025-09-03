వ్యయప్రయాసలు. బంధుమిత్రుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ప్రయాణాలు వాయిదా. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం.
వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు. ధనవ్యయం. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు చికాకులు.
నూతన ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. ఆస్తి లాభ సూచనలు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆలయ దర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు తొలగుతాయి.
కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు. వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ధన, వస్తులాభాలు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహవంతంగా సాగుతాయి.
వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత మందగిస్తుంది. దైవదర్శనాలు. ఆరోగ్య సమస్యలు. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా కొనసాగుతాయి.
ఆస్తి వివాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా సాగవు. దూరప్రయాణాలు. పనులు వాయిదా వేస్తారు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో గందరగోళం.
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. సంఘంలో ఆదరణ. వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు తొలగుతాయి. నూతన ఒప్పందాలు. వస్తులాభాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి.
పనుల్లో గందరగోళం. దూరప్రయాణాలు. ఆరోగ్యభంగం. శ్రమాధిక్యం. కుటుంబంలో ఒడిదుడుకులు. వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో సొమ్ము అందుతుంది. వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. వస్తులాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు అనుకూలస్థితిలో ఉంటాయి.
వ్యతిరేకుల నుంచి ఒత్తిడులు. దూరప్రయాణాలు. ధనవ్యయం. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. పనుల్లో అవాంతరాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి.
కొత్త పనులు చేపడతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. స్థిరాస్తిలాభం. చిన్ననాటి మిత్రులతో సఖ్యత. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొన్ని సమస్యలు తీరతాయి.
ఆహ్వానాలు అందుతాయి.. బాకీలు వసూలవుతాయి. కష్టానికి ఫలితం కనిపిస్తుంది. పరపతి పెరుగుతుంది. పనులు చకచకా సాగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో పురోగతి.