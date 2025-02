కేసీఆర్‌ పుట్టినరోజు.. కేటీఆర్‌ ఎమోషనల్‌ కామెంట్స్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నేడు బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత కేసీఆర్‌ జన్మదినం. ఈ సందర్బంగా కేసీఆర్‌కు ప్రముఖులు, పార్టీ నేతలు, రాజకీయ నాయకుడు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. తాజాగా కేసీఆర్‌ తనయుడు కేటీఆర్‌.. ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ట్విట్టర్‌ వేదికగా ఎమోషనల్‌ కామెంట్స్‌ చేశారు.

బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా..‘ప్రతీ తండ్రీ తమ పిల్లల హీరో అని అంటారు. నా తండ్రి నా ఒక్కడికే కాదు.. తెలంగాణ హీరో కావడం నా అదృష్టం. కల కనడం.. దాని కోసం హద్దులేని నిబద్ధతతో బయలుదేరారు. విమర్శకులను ఎదుర్కోవడం, అది ఎలా నెరవేరుతుందో వారికి గర్వంగా చూపించారు. తెలంగాణ అనే కలను ప్రేమించారు. వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఆలోచించకుండా తెలంగాణ సాధించారు. మీరు గర్వంగా మీ కొడుకని పిలుచుకునే వ్యక్తి కావడమే నా లక్ష్యం. మీ వారసత్వానికి అర్హులుగా ఉండటానికి ప్రతీక్షణం కృషి చేస్తా’ అంటూ ఎమోషనల్‌ కామెంట్స్‌ చేశారు.

They say every Father is their child’s Hero



I am blessed that my father isn’t just mine alone but the Hero of Telangana 😊



He defines what it means;



To have a dream and to set out for it with unbridled commitment!



To fight off naysayers and show them proudly how it is done!… pic.twitter.com/bPqeb6Begz

— KTR (@KTRBRS) February 17, 2025