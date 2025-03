SRH: రోడ్ల మీద బౌలింగ్‌ చేయించడం మానుకోండి: ఇంగ్లండ్‌​ మాజీ కెప్టెన్‌

సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ యాజమాన్యానికి ఇంగ్లండ్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ మైకేల్‌ వాన్‌ (Michael Vaughan) కీలక సూచనలు చేశాడు. ‘రోడ్ల’పై బౌలింగ్‌ చేయించే వైఖరికి స్వస్తి పలకాలని.. బౌలర్ల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ప్రవర్తించకూడదని హితవు పలికాడు. మేటి బౌలర్లు జట్టులో ఉన్నా.. బౌలింగ్‌ కోసం స్పెషలిస్టు బ్యాటర్ల మీద ఆధారపడాల్సిన దుస్థితి ఇందుకు నిదర్శమని పేర్కొన్నాడు.

కాగా ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (IPL)-2025లో సన్‌రైజర్స్‌ తమ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో అదరగొట్టిన విషయం తెలిసిందే. సొంత మైదానం ఉప్పల్‌లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌పై 286 పరుగులు స్కోరు చేసింది. అయితే, రాయల్స్‌ కూడా అంత తేలికగ్గా తలవంచలేదు. 242 రన్స్‌ చేసింది.

రైజర్స్‌కు చేదు అనుభవం

ఇక రెండో మ్యాచ్‌లో మాత్రం రైజర్స్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ (Lucknow Super Giants)తో ఉప్పల్‌లో గురువారం నాటి మ్యాచ్‌లో కమిన్స్‌ బృందం 190 పరుగులకే కుప్పకూలింది. మరోవైపు.. రైజర్స్‌ బ్యాటింగ్‌ పవర్‌ రుచిని వారికే చూపిస్తూ.. ఆట అంటే ఇట్టా ఉండాలి అన్నట్లుగా లక్నో స్టార్‌ నికోలస్‌ పూరన్‌ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు.

ఈ పవర్‌ హిట్టర్‌ను కట్టడి చేయాలని రైజర్స్‌ బౌలర్లు ఎంతగా కష్టపడినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. 26 బంతుల్లోనే ఆరు ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్ల సాయంతో 70 పరుగులు సాధించాడు. ఆఖరికి కమిన్స్‌ అద్భుత బంతితో అతడిని వికెట్ల ముందు దొరకబుచ్చుకోవడంతో ఎట్టకేలకు సన్‌రైజర్స్‌కు బ్రేక్‌ దొరికింది. కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. 16.1 ఓవర్లలోనే లక్నో లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

