ప్రాగ్‌ (చెక్‌ రిపబ్లిక్‌): ఉజ్బెకిస్తాన్‌ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ నొదిర్బెక్‌ యకుబొయెవ్‌(Nodirbek Yakubboev) తీరు మార్చుకున్నాడు. ప్రత్యర్థిని గౌరవించి సంస్కారం చూపాడు. ప్రాగ్‌ చెస్‌ ఫెస్టివల్‌లో భాగంగా చాలెంజర్‌ టోర్నమెంట్‌లో పాల్గొంటున్న నొదిర్బెక్‌ తనకు ఎదురైన భారత ప్రత్యర్థి, ప్రపంచ జూనియర్‌ చాంపియన్‌ దివ్య దేశ్‌ముఖ్‌(Divya Deshmukh)కి రెండు చేతులు జోడించి ‘నమస్తే’ అన్నాడు. దీనికి దివ్య కూడా ప్రతి నమస్కారం చేసింది.

కాగా 23 ఏళ్ల యకుబొయెవ్‌ మూడో రౌండ్‌కు ముందు దివ్యకు నమస్కరించాడు. ఈ రౌండ్లో ఉజ్బెకిస్తాన్‌ ఆటగాడు... భారత అమ్మాయిపై విజయం సాధించాడు. మూడు రౌండ్లలో ఒక గేమ్‌ నెగ్గిన దివ్య రెండు గేముల్లో ఓడింది. ఉజ్బెక్‌ ప్లేయర్‌ తాజా వ్యవహారశైలి గతంలో భారత మహిళా గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ వైశాలి ఉదంతాన్ని మరిచిపోయేలా చేసింది.

That moment when Nodirbek Yakubboev greeted Divya Deshmukh with a traditional "Namaste" before the start of their 3rd round game at @PragueChess Festival Challengers 2025! #praguechessfestival pic.twitter.com/07zSR0ymh6

