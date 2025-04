విరాట్ కోహ్లి, రోహిత్ శ‌ర్మ.. భార‌త క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో తమకంటూ ప్రత్యేకంగా కొన్ని పేజీలను లిఖించుకున్నారు. బ్యాటర్లుగానే కాకుండా కెప్టెన్లగానూ కీలక పాత్ర పోషించిన ఇద్దరు మేటి ఆటగాళ్లు. రోహిత్ శ‌ర్మ కెప్టెన్‌గా భార‌త్‌కు రెండు ఐసీసీ టైటిల్స్‌ను అందించ‌గా.. విరాట్ కోహ్లి సార‌థిగా ఆస్ట్రేలియా గ‌డ్డ‌పై తొలి టెస్టు సిరీస్ విజ‌యాన్ని సాధించాడు.

ఈ దిగ్గ‌జ క్రికెట‌ర్లు ప్ర‌స్తుతం ఐపీఎల్‌-2025లో సీజ‌న్‌లో బిజీబిజీగా ఉన్నారు. విరాట్ కోహ్లి రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరుకు ప్రాతినిథ్యం వ‌హిస్తుండ‌గా.. రోహిత్ శ‌ర్మ ముంబై ఇండియ‌న్స్ త‌రపున ఆడుతున్నాడు. సోమ‌వారం(ఏప్రిల్ 7) వాంఖ‌డే వేదిక‌గా ఆర్సీబీ-ముంబై ఇండియ‌న్స్ త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. ఈ క్ర‌మంలో రోహిత్ శర్మ‌తో త‌న‌కు ఉన్న అనుబంధాన్ని విరాట్ కోహ్లి అభిమానుల‌తో పంచున్నాడు. గత 15 ఏళ్లగా తమ క్రికెట్ జ‌ర్నీ ఎలా జ‌రిగిందో కోహ్లి వెల్ల‌డించాడు.

"ఎక్కువ కాలంగా ఒకరితో పాటు కలిసి ఆడుతున్నప్పుడు స‌హ‌జంగా ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య మంచి అనుబంధమే ఉంటుంది. మా కెరీర్ ఆరంభంలో ఇద్ద‌రికి ఒకే ర‌క‌మైన సందేహ‌లు ఉండేవి. ఆ స‌మ‌యంలో ఆటపై మాకున్న‌ అవగాహనను ఒకరితో మరొకరు పంచుకుంటూ, నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాము.

కెప్టెన్సీ విష‌యంలో కూడా ఇద్ద‌రూ క‌లిసి ప‌నిచేశాము. ఒక‌రు ఎక్కువ, మ‌రొక‌రు త‌క్కువ అని తారతామ్యం లేకుండా మా జ‌ర్నీని కొన‌సాగించాము. మా ఆలోచ‌న‌ల‌ను ఒక‌రికొక‌రు పంచుకునేవాళ్లం. మేమిద్దరం ఎక్కువగా ఒకే దానికి కట్టుబడి ఉండేవాళ్లం. ఆ న‌మ్మ‌క‌మే జ‌ట్టు కోసం మ‌రింత పనిచేయాలనే స్పూర్తినిచ్చింది.

మేము ఇద్ద‌రం క‌లిసిన ఆడిన స‌మ‌యాన్ని ఆస్వాదించాము. మేము మా కెరీర్‌లను మ‌రింత సుదీర్ఘంగా మార్చుకునేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తాము. మేము ఇద్ద‌రం భార‌త్ త‌ర‌పున 15 ఏళ్ల పాటు క‌లిసి ఆడుతామ‌ని నా కెరీర్ తొలినాళ్ల‌లో అస్స‌లు అనుకోలేదు.

మా ప్ర‌యాణంలో ఎన్నో విలువైన జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి. రోహిత్‌తో ఇంత కాలం పాటు కలిసి ఈ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించగలిగినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని కోహ్లి ఓ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నాడు.

