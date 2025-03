రంజీ ట్రోఫీ 2024-25 (Ranji Trophy 2024-25) ఎడిషన్‌ ఛాంపియన్‌గా విదర్భ (Vidarbha) అవతరించింది. కేరళతో (Kerala) జరిగిన ఫైనల్‌ డ్రాగా ముగిసినప్పటికీ.. తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ఆధిక్యం ఆధారంగా విదర్భ విజేతగా నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్‌లో విదర్భ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో అత్యంత కీలకమైన 37 పరుగుల ఆధిక్యం సాధించింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో విదర్భ స్కోర్‌ను క్రాస్‌ చేయలేకపోవడంతో తొలి సారి రంజీ ఫైనల్‌కు చేరిన కేరళ రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకుంది.

VIDARBHA LIFTS THE RANJI TROPHY. 🏆 - 3rd Ranji title in the last 7 years. 🔥 pic.twitter.com/cKclAW94XJ

విదర్భ రంజీల్లో తమ మూడో టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది. విదర్భ 2017-18, 2018-19 ఎడిషన్లలో వరుసగా రంజీ ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. గత ఎడిషన్‌లోనూ ఫైనల్‌కు చేరిన విదర్భ రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకుంది. గత సీజన్‌ ఫైనల్లో విదర్భ ముంబై చేతిలో ఓడింది.

VIDARBHA HAS WON 3 RANJI TROPHY TITLES IN JUST 7 YEARS 🤯



- New force of Indian Domestic Cricket. pic.twitter.com/grTjVqWxLd

