మా వాళ్లకు అస్సలు బౌలింగ్‌ చేయను.. అతడొక అసాధారణ బ్యాటర్‌: కమిన్స్‌

ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (IPL) తాజా ఎడిషన్‌ను సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ (Sunrisers Hyderabad) అద్భుత విజయంతో ఆరంభించింది. గత సీజన్‌ తాలుకు విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌ను కొనసాగిస్తూ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో పరుగుల సునామీ సృష్టించింది. తమ తొలి మ్యాచ్‌లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ను 44 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసింది.

‘పాకెట్‌ డైనమైట్‌’ సెంచరీ

స్టార్‌ ఓపెనర్‌ ట్రవిస్‌ హెడ్‌ (31 బంతుల్లో 67) తనదైన శైలిలో చెలరేగగా.. జట్టులోకి కొత్తగా వచ్చిన ఇషాన్‌ కిషన్‌ (Ishan kishan) ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయాడు. ఈ పాకెట్‌ డైనమైట్‌ రాజస్తాన్‌ బౌలింగ్‌ను చితకొట్టి.. అజేయ అద్భుత శతకం సాధించాడు. కేవలం 47 బంతుల్లోనే 11 ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్ల సాయంతో 106 పరుగులు సాధించాడు.

