సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఆట తీరు రోజురోజుకీ అధ్వానంగా తయారవుతోంది. ఐపీఎల్‌-2025 (IPL 2025)లో ఇప్పటికే హ్యాట్రిక్‌ పరాజయాలు నమోదు చేసిన కమిన్స్‌ బృందం.. తాజాగా గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ చేతిలో ఓటమిపాలైంది. సొంత మైదానం ఉప్పల్‌లో ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది.

సమిష్టి వైఫల్యంతో పరాజయాల సంఖ్యను నాలుగుకు పెంచుకుని పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున కొనసాగుతోంది. ఇందుకు ప్రధాన కారణం టాపార్డర్‌ దారుణంగా విఫలం కావడమే.

ముఖ్యంగా విధ్వంసకర ఓపెనర్లుగా పేరొందిన అభిషేక్‌ శర్మ (Abhishek Sharma), ట్రవిస్‌ హెడ్‌ (Travid Head) దూకుడుగా ఆడే క్రమంలో వికెట్‌ పారేసుకోవడం.. జట్టులోకి కొత్తగా వచ్చి వన్‌డౌన్‌లో ఆడుతున్న టీమిండియా స్టార్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌ కూడా వరుస మ్యాచ్‌లలో చేతులెత్తేయడం తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.

టాపార్డర్‌ మరోసారి కుదేలు

గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో మ్యాచ్‌లోనూ ఈ బ్యాటింగ్‌ త్రయం దారుణంగా విఫలమైంది. అభిషేక్‌ 16 బంతుల్లో 18 చేసి నిష్క్రమించగా.. హెడ్‌ ఐదు బంతులు ఎదుర్కొని కేవలం 8 పరుగులే చేశాడు. ఈ ఇద్దరి వికెట్లను హైదరాబాదీ స్టార్‌, గుజరాత్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

