Video: అఫ్రిదికి చుక్కలు చూపించిన కివీస్‌ బ్యాటర్‌.. సిక్సర్ల వర్షం​

డునెడిన్‌ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో ఇవాళ (మార్చి 18) జరిగిన రెండో టీ20లో పాక్‌ చిత్తుగా ఓడింది. ఈ మ్యాచ్‌లో పాక్‌ పేసర్‌ షాహీన్‌ అఫ్రిదికి న్యూజిలాండ్‌ ఓపెనర్‌ టిమ్‌ సీఫర్ట్‌ చుక్కలు చూపించాడు. ఒకే ఓవర్‌లో నాలుగు సిక్సర్లు సహా 26 పరుగులు పిండుకున్నాడు. తద్వారా అఫ్రిది పలు చెత్త రికార్డులు మూటగట్టుకున్నాడు.

టీ20ల్లో ఓ ఓవర్‌లో అత్యధిక సిక్సర్లు సమర్పించుకున్న పాక్‌ బౌలర్‌గా మొహమ్మద్‌ సమీ, ఫహీమ్‌ అష్రాఫ్‌ పేరిట ఉన్న చెత్త రికార్డును సమం చేశాడు. సమీ 2010లో ఆస్ట్రేలియాతో.. ఫహీమ్‌ 2021లో సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్‌ల్లో ఓ ఓవర్‌లో నాలుగు సిక్సర్లు సమర్పించుకున్నారు. తాజాగా న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అఫ్రిది కూడా 4 సిక్సర్లు సమర్పించుకొని సమీ, ఫహీమ్‌ రికార్డును సమం చేశాడు. అఫ్రిది బౌలింగ్‌ను సీఫర్ట్‌ ఊచకోత కోసిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతుంది.

Seifert has 7 letters, so does Maximum 🤌



Tim Seifert took Shaheen Afridi to the cleaners in his second over, smashing four sixes in it 🤯#NZvPAK pic.twitter.com/F5nFqmo7G6

