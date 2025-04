పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్‌ (Glenn Maxwell)కు ఐపీఎల్‌ పాలక మండలి షాకిచ్చింది. అతడి మ్యాచ్‌ ఫీజులో 25 శాతం మేర కోత విధించింది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో మంగళవారం నాటి మ్యాచ్‌లో అనుచిత ప్రవర్తనకు గానూ ఈ మేర జరిమానా వేసింది.

ప్రియాన్ష్‌ మెరుపు శతకం

ఐపీఎల్‌-2025 (IPL 2025)లో భాగంగా ముల్లాన్‌పూర్‌ వేదికగా పంజాబ్‌- చెన్నై జట్లు తలపడ్డాయి. సొంత మైదానంలో టాస్‌ గెలిచిన పంజాబ్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది. ఓపెనర్‌ ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య విధ్వంసకర శతకం (42 బంతుల్లో 103) చెలరేగగా.. లోయర్‌ ఆర్డర్‌లో శశాంక్‌ సింగ్‌ (36 బంతుల్లో 52 నాటౌట్‌), మార్కో యాన్సెన్‌ (19 బంతుల్లో 34 నాటౌట్‌) మెరుపులు మెరిపించారు.

దీంతో మిగతా బ్యాటర్లంతా పెవిలియన్‌కు క్యూ కట్టినా.. ఈ ముగ్గురి ఇన్నింగ్స్‌ కారణంగా పంజాబ్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 219 పరుగులు సాధించింది.

చెన్నై బౌలర్లలో ఖలీల్‌ అహ్మద్‌, రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. ముకేశ్‌ చౌదరి, నూర్‌ అహ్మద్‌ ఒక్కో వికెట్‌ దక్కించుకున్నారు. ఇక లక్ష్య ఛేదనలో చెన్నై 201 పరుగులకే పరిమితమైంది.

18 పరుగుల తేడాతో చెన్నై ఓటమి

ఓపెనర్‌ రచిన్‌ రవీంద్ర (36) ఎక్కువ సేపు క్రీజులో నిలవలేకపోయాడు. మరో ఓపెనర్‌ డెవాన్‌ కాన్వే మాత్రం అర్ధ శతకం(49 బంతుల్లో 69) రాణించాడు.

కానీ కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ (1) మరోసారి నిరాశపరచగా.. శివం దూబే 27 బంతుల్లో 42 రన్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. ఆఖర్లో ధోని ధనాధన్‌ బ్యాటింగ్‌తో అలరించాడు. 12 బంతుల్లో 27 పరుగులు చేశాడు. కానీ జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చలేకపోయాడు. ఆఖరి ఓవర్‌ వరకు ఉత్కంఠగా సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో చెన్నై పంజాబ్‌ చేతిలో 18 పరుగుల తేడాతో ఓటమిపాలైంది.

Sights we have come to cherish over many years 💛



MS Dhoni produced a fighting knock of 27(12) 🔥



Scorecard ▶ https://t.co/HzhV1Vtl1S #TATAIPL | #PBKSvCSK | @msdhoni pic.twitter.com/Y3ksZl8ozS

— IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2025