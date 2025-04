సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ తర్వాత అంతటి ‘అద్భుతం’ అతడే!

ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య.. 24 ఏళ్ల ఈ ఢిల్లీ కుర్రాడి పేరు క్రికెట్‌ వర్గాల్లో మారుమ్రోగిపోతోంది. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో కేవలం 39 బంతుల్లోనే ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్‌ శతకం బాదాడు. తద్వారా ఐపీఎల్‌ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన అన్‌క్యాప్డ్‌ ప్లేయర్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు.

సంచలన ఇన్నింగ్స్‌

చెన్నైతో మ్యాచ్‌లో మొత్తంగా 42 బంతులు ఎదుర్కొన్న ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య (Priyansh Arya).. ఏడు ఫోర్లు, తొమ్మిది సిక్సర్ల సాయంతో ఏకంగా 103 పరుగులు సాధించాడు. 245కు స్ట్రైక్‌రేటుతో దంచికొట్టి చెన్నైపై పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ (Punjab Kings) విజయం సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. 88 పరుగులకే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడిన జట్టును తన సంచలన ఇన్నింగ్స్‌తో గట్టెక్కించిన తీరుపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 8, 2025