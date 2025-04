ఇది నా హోం గ్రౌండ్‌: కేఎల్‌ రాహుల్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ వైరల్‌.. పాపం కోహ్లి!

ఐపీఎల్‌-2025 (IPL 2025)లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. సీజన్‌ ఆరంభం నుంచి ఓటమన్నదే లేకుండా ముందుకు సాగుతున్న అక్షర్‌ సేన.. తాజాగా మరో విజయం సాధించింది. పటిష్ట రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్టును వారి సొంత మైదానం చిన్నస్వామి స్టేడియంలోనే ఓడించింది.

ఇందుకు ప్రధాన కారణం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ (KL Rahul). ఆర్సీబీ విధించిన 164 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో భాగంగా ఆరంభంలోనే అక్షర్‌ సేన వరుస వికెట్లు కోల్పోయింది. ఓపెనర్లు ఫాఫ్‌ డుప్లెసిస్‌ (2), జేక్‌ ఫ్రేజర్‌-మెగర్క్‌ (7) పూర్తిగా విఫలం కాగా.. వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన అభిషేక్‌ పోరెల్‌ (7) కూడా చేతులెత్తేశాడు. దీంతో పవర్‌ ప్లేలోనే కీలక వికెట్లు కోల్పోయి ఢిల్లీ విలవిల్లాడింది.

ఆఖరి పంచ్‌ మనదైతే ఆ కిక్కే వేరప్పా

ఇలాంటి తరుణంలో నేనున్నాంటూ కేఎల్‌ రాహుల్‌ అభయమిచ్చాడు. ఆరంభంలో కాస్త నెమ్మదిగా ఆడినా.. మధ్య ఓవర్లలో మాత్రం దూకుడు పెంచి ఆర్సీబీ బౌలింగ్‌ను చితక్కొట్టాడు. ట్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ (23 బంతుల్లో 38 నాటౌట్‌)తో కలిసి జట్టును విజయం దిశగా నడిపించాడు.

రాహుల్‌ మొత్తంగా 53 బంతులు ఎదుర్కొని ఏడు ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్ల సాయంతో 93 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. ఆఖరి పంచ్‌ మనదైతే ఆ కిక్కే వేరప్పా అన్నట్లుగా సిక్సర్‌తో ఢిల్లీ విజయాన్ని ఖరారు చేశాడు. దీంతో ఢిల్లీ శిబిరంలో సంబరాలు అంబరాన్నంటగా.. రాహుల్‌ తన విన్నింగ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ చేసుకున్న తీరు వైరల్‌గా మారింది.

ఏయ్‌ బిడ్డా.. ఇది నా అడ్డా!

బ్యాట్‌తో గ్రౌండ్‌లో గీత గీసిన రాహుల్‌.. ఆ తర్వాత జెండా పాతుతున్నట్లుగా బ్యాట్‌తో మైదానంపై కొట్టి.. ‘‘ఇది నా హోం గ్రౌండ్‌’’ అంటూ సైగ చేశాడు. నిజానికి రాహుల్‌ వికెట్‌ తీసేందుకు ఆర్సీబీ ప్రయత్నించి విఫలమైన వేళ.. ఇతర బ్యాటర్లను పెవిలియన్‌కు పంపిన సమయంలో మాత్రం కోహ్లి వైల్డ్‌గా సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నాడు.

Kohli is seen celebrating the wicket, glancing at KL Rahul.



After the win Rahul stared at Kohli and said "This Is My Home Ground" 🔥



Look at Kohli's Reaction 😭😭 pic.twitter.com/uJmO74Jck5

— Radha (@Radha4565) April 11, 2025