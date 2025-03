టీమిండియా వికెట్‌కీపర్‌ బ్యాటర్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ సోదరి సాక్షి పంత్‌ వివాహ వేడుకలు గత రెండు రోజులుగా ముస్సోరిలోని ఐటీసీ హోటల్‌లో జరుగుతున్నాయి. ఈ వేడుకలకు టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ ధోని సతీసమేతంగా హాజరయ్యాడు. ధోని.. భార్య సాక్షి ధోనితో కలిసి మెహంది, సంగీత్‌, హల్దీ ఫంక్షన్లలో సందడి చేశాడు. ఈ వేడుకలకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి.

ఇందులోని ఓ వీడియో నిన్న ఇంటర్నెట్‌ను మొత్తం షేక్‌ చేసింది. ఇందులో ధోని, పంత్‌, రైనా కలిసి గ్రూప్‌గా డ్యాన్స్‌ చేశారు. ధోనిని చాలాకాలం తర్వాత డ్యాన్స్‌ చేసిది చూసి అభిమానులు తెగ సంబరపడిపోయారు. ఈ వీడియోకు నెటిజన్ల నుంచి విపరీతమైన రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది.

తాజాగా ఇదే ఫంక్షన్‌కు సంబంధించిన మరో వీడియో నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ధోని.. భార్య సాక్షితో కలిసి రణబీర్ కపూర్ 2009 బ్లాక్ బస్టర్ "అజబ్ ప్రేమ్‌కి గజబ్ కహానీ"లోని "తు జానే నా" అనే పాట పాడుతూ కనిపించాడు. పాట పాడుతున్న సమయంలో మ్యూజిక్‌కు తగ్గట్టుగా ఆడాడు. ఆ సమయంలో ధోని ముఖం ఆనందంతో వెలిగిపోతూ కనిపించింది. పక్కనే ధోని భార్య సాక్షి కూడా పాటలో లీనమైపోయి కనిపించింది.

This was my all time favourite song 😭😭.. I was listening this morning also 😭💛!!



Tu Jaane naa 🫶🏻!!pic.twitter.com/Wb3wulVjVL

— 𝑻𝑯𝑨𝑳𝑨 (@Vidyadhar_R) March 12, 2025