పాకిస్తాన్‌ పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్‌ మహ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ తాను మాట్లాడే ఇంగ్లిష్‌పై గత కొంతకాలంగా విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న విషయం తెలిసిందే. రిజ్వాన్‌ అర్దం పర్దం లేకుండా ఇంగ్లిష్‌ మాట్లాడతాడని సోషల్‌మీడియా అతన్ని టార్గెట్‌ చేస్తూ వస్తుంది. రిజ్వాన్‌ ఏం మాట్లాడతాడో అర్దం కాక సొంత అభిమానులే జట్టు పీక్కుంటుంటారు.

రిజ్వాన్‌ ఇంగ్లిష్‌ విషయంలో ఫారిన్‌ మీడియా బాధలు వర్ణణాతీతం. వారు ఓ ప్రశ్న అడిగితే అతను ఇంకేదో సమాధానం చెబుతాడు. ఇంగ్లిష్‌ సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోవడం రిజ్వాన్‌ తప్పు కానప్పటికీ నిందులు ఎదుర్కొంటున్నాడు.

I don't care on win and learn qoute trolling , I am not Educated, mujhe English Nahi aati but mujhe taleem Hasil karna chaye thi : Muhammad Rizwan pic.twitter.com/VmqmeHhsx5

