ఐపీఎల్‌-2025 ప్రారంభానికి ముందు గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ కీలక నిర్ణయం

ఐపీఎల్‌-2025 సీజన్‌ ప్రారంభానికి ముందు గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ జట్టు యాజమాన్యం మాజీ ఆటగాడు, మాజీ ఆస్ట్రేలియా వికెట్‌కీపర్‌ మాథ్యూ వేడ్‌కు అసిస్టెంట్‌ కోచ్‌గా నియమించుకుంది. వేడ్‌ 2022, 2024 సీజన్లలో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌లో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. వేడ్‌ ఇటీవలే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు. అయినప్పటికీ ప్రైవేట్‌ లీగ్‌ల్లో పాల్గొంటున్నాడు.

We love this Saturday Surprise, Wadey! 😁



Welcome back as our 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡.



Matthew Wade | #AavaDe | #TATAIPL2025 pic.twitter.com/kIbV73qxL9

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) March 8, 2025