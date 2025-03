ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (IPL)- 2025లో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (RCB) అద్భుత విజయం సాధించింది. 2008 తర్వాత తొలిసారి చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ను చెపాక్‌లో ఓడించింది. ఏకంగా యాభై పరుగుల తేడాతో సీఎస్‌కేను చిత్తు చేసి చిదంబరం స్టేడియంలో గెలుపు జెండా ఎగురవేసింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ ఓపెనర్లలో ఫిల్‌ సాల్ట్‌ (16 బంతుల్లో 32) ధనాధన్‌ దంచికొట్టగా.. విరాట్‌ కోహ్లి (Virat Kohli) మాత్రం ఆచితూచి ఆడాడు. 30 బంతుల్లో రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌ సాయంతో 31 పరుగులు మాత్రమే రాబట్టగలిగాడు. అయితే, తాను సిక్స్‌ కొట్టిన సందర్భంగా.. కోహ్లి ఇచ్చిన రియాక్షన్‌ వింటేజ్‌ కింగ్‌ను గుర్తు చేసింది.

హెల్మెట్‌కు బలంగా తాకిన బంతి

అసలేం జరిగిందంటే.. సీఎస్‌కేతో శుక్రవారం నాటి మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడిన ఆర్సీబీ తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది. ఈ క్రమంలో పదకొండో ఓవర్లో చెన్నై పేసర్‌ మతీశ పతిరణ బంతితో రంగంలోకి దిగాడు.

అప్పుడు కోహ్లి క్రీజులో ఉండగా.. పతిరణ పదునైన షార్ట్‌ డెలివరీ సంధించగా.. కోహ్లి హెల్మెట్‌కు బంతి బలంగా తాకింది. ఫలితంగా.. ఒకవేళ కంకషన్‌ సబ్‌స్టిట్యూట్‌ అవుతుందేమోనని చెక్‌ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.

క్లాసీ కౌంటర్‌.. మాస్‌ రియాక్షన్‌

అయితే, తాను బాగానే ఉన్నానని చెప్పిన కోహ్లి.. పతిరణ సంధించిన రెండో బంతికి భారీ షాట్‌ బాదాడు. ప్రత్యర్థి జట్టు బౌలర్‌ సంధించిన షార్ట్‌ బాల్‌ను ఫైన్‌ లెగ్‌ మీదుగా బౌండరీవైపు తరలించి ఆధిపత్యం చాటుకున్నాడు.

ఈ క్రమంలో.. ‘‘ఇదీ నా పవర్‌’’ అన్నట్లుగా పతిరణ వైపు కింగ్‌ గుర్రుగా చూసిన విధానం అభిమానులను ఆకర్షించింది. ఇక అదే ఓవర్లో మరుసటి బంతికి కోహ్లి ఫోర్‌ కూడా బాదడం విశేషం. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

