అభిషేక్‌ శర్మ... వరుస వైఫల్యాలకు చెక్‌ పెడుతూ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించాడు.. ఉప్పల్‌లో బౌండరీలు, సిక్సర్ల వర్షం కురిపిస్తూ పరుగుల దాహం తీర్చుకున్నాడు.. నలభై బంతుల్లోనే వంద పరుగుల మార్కు అందుకున్న ఈ ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌.. ‘‘ఇది ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ కోసం’’ అంటూ రాసిన పేపర్‌ చూపిస్తూ ఫ్యాన్స్‌ సంతోషం కోసం తాము ఎంతగా శ్రమిస్తున్నామో శతకనాదంతో చాటిచెప్పాడు.

పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో శనివారం నాటి మ్యాచ్‌ సందర్భంగా సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్టార్‌ అభిషేక్‌ తన చేతికే బ్యాట్‌ మొలిచిందా అన్నట్లు అలవోకగా అలా షాట్లు బాదుతూ.. ప్రేక్షకులకు పైసా వసూల్‌ ప్రదర్శన ఇచ్చాడు. అతడలా ఫోర్లు, సిక్స్‌లు కొడుతుంటే పంజాబ్‌ బ్యాటర్లు అలా చూస్తూ ఉండిపోయారే తప్ప అతడి దూకుడుకు కళ్లెం వేయలేకపోయారు.

ఈ క్రమంలో మొత్తంగా 55 బంతులు ఎదుర్కొన్న అభిషేక్‌ శర్మ 141 పరుగులతో దుమ్ములేపాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్‌లో ఏకంగా పద్నాలుగు ఫోర్లు, పది సిక్సర్లు ఉండటం విశేషం. అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ బౌలింగ్‌లో ప్రవీణ్‌ దూబేకు క్యాచ్‌ ఇవ్వడంతో అభి తుఫాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌కు తెరపడింది. అయితే, క్రీజులో ఉన్నంత సేపు చక్కటి షాట్లతో అలరించిన అభిషేక్‌ను చూస్తూ అభిమానులు మురిసిపోయారు.

ఎగిరి గంతులేస్తూ.. అభిషేక్‌ ల్లి ఆలింగనం చేసుకుని

ఇక సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ జట్టు యజమాని కావ్యా మారన్‌ ఆనందానికైతే అవధుల్లేకుండా పోయాయి. అభి సెంచరీ పూర్తి చేసుకోగానే ఆమె సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. సీట్లో నుంచి లేచి ఎగిరి గంతులేస్తూ కావ్య.. కరతాళధ్వనులతో అభిని అభినందించింది. పక్కనే ఉన్న రైజర్స్‌ మద్దతుదారులతో కరచాలం చేసిన కావ్య.. అభిషేక్‌ ల్లి ఆలింగనం చేసుకుని సంతోషాన్ని పంచుకుంది.

— IndianPremierLeague (@IPL) April 12, 2025