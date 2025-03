ఐపీఎల్‌-2025లో వ‌రుస ఓట‌ముల‌తో స‌త‌మ‌త‌మవుతున్న ముంబై ఇండియ‌న్స్‌కు ఓ గుడ్ న్యూస్ అందింది. ఆ జ‌ట్టు స్టార్ పేస‌ర్‌, టీమిండియా పేస్ గుర్రం జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా తిరిగి మైదానంలో అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ద‌మవుతున్నాడు. వెన్ను గాయంతో బాధ‌ప‌డుతున్న బుమ్రా ప్ర‌స్తుతం బెంగ‌ళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌లో పున‌రావ‌సం పొందుతున్నాడు.

ఈ క్ర‌మంలో జ‌స్ప్రీత్ నెట్స్‌లో బౌలింగ్ చేయడం ప్రారంభించాడు. తాజాగా బుమ్రా ప్రాక్టీస్‌కు సంబంధించిన ఓ వీడియో బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. దీంతో ముంబై ఇండియన్స్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు. బోర్డ‌ర్ గవాస్క‌ర్ ట్రోఫీలో భాగంగా ఆఖ‌రి టెస్టులో గాయ‌ప‌డిన బుమ్రా.. అప్ప‌టి నుంచి ఆట‌కు దూరంగా ఉంటున్నాడు.

ఈ క్ర‌మంలోనే ఐసీసీ ఛాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ-2025కు బుమ్రా దూర‌మ‌య్యాడు. అయితే బుమ్రా రీ ఎంట్రీపై ఇంకా క్లారిటీ లేదు. బుమ్రా ఫిట్‌నెస్‌పై తాజాగా ముంబై ఇండియన్స్ హెడ్ కోచ్ జయవర్దనే కూడా స్పందించాడు. "బుమ్రా తన రోజూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. త్వరలోనే ఆ స్పీడ్ స్టార్ కోలుకుంటాడని ఆశిస్తున్నాము. ఎప్పుడొస్తాడు అనేది మాత్రం చెప్పలేము" అని జయవర్దనే పేర్కొన్నాడు.

కాగా సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌లోని వైద్యబృందం బుమ్రాకు ఈ వారంలో ఫిట్‌నెస్ టెస్టు నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఆ టెస్టును బుమ్రా క్లియర్ చేసినట్లైతే త్వరలోనే ముంబై జట్టులో బుమ్రా చేరే అవకాశముంది. బుమ్రా గతేడాది అద్బుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. టీమిండియా టీ20 వరల్డ్‌కప్ గెలవడంలో బుమ్రాదే కీలక పాత్ర.

ఆ తర్వాత బీజీటీని భారత్ కోల్పోయినప్పటికి బుమ్రా మాత్రం 32 వికెట్లతో లీడిగ్ వికెట్ టేకర్‌గా నిలిచాడు. దీంతో అతడికి 2024 ఏడాదికి గాను ఐసీసీ మెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్, ఐసీసీ టెస్టు క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డులు వరించాయి. ఇక ముంబై ఇండియన్స్ విషయానికి వస్తే.. ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ సీజన్‌లో ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ఓటమి పాలైంది.

Bumrah has started bowling in NCA. Don't know when he will get the clearance but feeling better after watching this clip. pic.twitter.com/FTpnuVoJoW

— R A T N I S H (@LoyalSachinFan) March 30, 2025