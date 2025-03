గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌, ముంబై ఇండియన్స్‌ జట్ల మధ్య నిన్న (మార్చి 29) జరిగిన మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. ముంబై ఇండియన్స్‌ లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తుండగా ఇన్నింగ్స్‌ 15వ ఓవర్‌లో హార్దిక్‌ పాండ్యా, గుజరాత్‌ స్పిన్నర్‌ సాయి కిషోర్‌ గొడవ పడ్డారు. ముంబై ఓటమి ఖరారైన దశలో తొలుత సాయి కిషోర్‌ హార్దిక్‌ను గెలికాడు. డాట్‌ బాల్‌ వేసిన ఆనందంలో ముంబై కెప్టెన్‌ వైపు బిర్రుగా చూశాడు.

GAME 🔛



Hardik Pandya ⚔ Sai Kishore - teammates then, rivals now! 👀🔥



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/VU1zRx9cWp #IPLonJioStar 👉 #GTvMI | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, & JioHotstar pic.twitter.com/2p1SMHQdqc

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 29, 2025