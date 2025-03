ఐపీఎల్‌ 2025 సీజన్‌లో భాగంగా నిన్న (మార్చి 26) రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌, కేకేఆర్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ జరిగింది. గౌహతి వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ కేకేఆర్‌ రాయల్స్‌ను 8 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో రాయల్స్‌ అన్ని విభాగాల్లో ఘోరంగా విఫలమై అవమానకర ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. ప్రస్తుత ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు జరిగిన ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో ఏకపక్షంగా సాగిన మ్యాచ్‌ ఇదే.

ఈ మ్యాచ్‌లో రాయల్స్‌ నిర్దేశించిన స్వల్ప లక్ష్యాన్ని కేకేఆర్‌ సునాయాసంగా ఛేదించింది. ఓపెనర్‌ డికాక్‌ 61 బంతుల్లో 97 పరుగులు చేసి ఒంటిచేత్తో కేకేఆర్‌ను గెలిపించాడు. తొలి మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ చేతిలో భంగపడ్డ కేకేఆర్‌ ఈ మ్యాచ్‌లో గెలుపుతో విజయాల ఖాతా తెరిచింది. ఈ సీజన్‌లో రాయల్స్‌కు ఇది వరుసగా రెండో ఓటమి.

కాగా, చప్పగా సాగుతున్న నిన్నటి మ్యాచ్‌లో ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి అమాంతం మైదానంలోకి దూసుకొచ్చి బౌలింగ్‌ చేస్తున్న రియాన్‌ పరాగ్‌ కాళ్లపై పడ్డాడు. ఆ తర్వాత రియాన్‌ను కౌగిలించుకున్నాడు. ఈలోపు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వచ్చి ఆ పిచ్‌ ఇన్‌వేడర్‌ను లాక్కెళ్లారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతుంది.

So, Riyan Parag hired a boy and paid him 10,000 Rs to come onto the ground and touch his feet.



What an attention seeker this guy is!



#RRvsKKR pic.twitter.com/0w7gfW7lAC

— Dr Nimo Yadav 2.0 (@niiravmodi) March 26, 2025