Riyan Parag: మ్యాచ్‌ గెలిచినా సుఖం లేదు..!

ఐపీఎల్‌ 2025లో భాగంగా సీఎస్‌కేతో నిన్న (మార్చి 30) జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ 6 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ సీజన్‌లో రెండు పరాజయాల తర్వాత (సన్‌రైజర్స్‌, కేకేఆర్‌) రాయల్స్‌ సాధించిన తొలి విజయం ఇది. సారధిగా రియాన్‌ పరాగ్‌కు కూడా ఇదే తొలి గెలుపు. కెప్టెన్‌గా తొలి మ్యాచ్‌ గెలిచిన ఆనందం రియాన్‌కు ఎంతో సేపు నిలబడలేదు. జట్టు స్లో ఓవర్‌రేట్‌కు బాధ్యుడిని చేస్తూ రియాన్‌కు 12 లక్షల జరిమానా విధించారు. ఈ సీజన్‌లో రాయల్స్‌కు ఇది తొలి స్లో ఓవర్‌రేట్‌ తప్పిదం.

Pink Prevail in a sea of Yellow 🙌#RR held their nerve to record their first win of the season by 6 runs 👍



Scorecard ▶️ https://t.co/V2QijpWpGO#TATAIPL | #RRvCSK | @rajasthanroyals pic.twitter.com/FeD5txyCUs

— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2025