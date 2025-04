ఐపీఎల్‌-2025లో టీమిండియా కెప్టెన్‌, ముంబై ఇండియ‌న్స్ స్టార్ ప్లేయ‌ర్ రోహిత్ శ‌ర్మ త‌న పేల‌వ ఫామ్‌ను కొన‌సాగిస్తున్నాడు. అత‌డి ఆట తీరు ఏ మాత్రం మార‌డం లేదు. ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో భాగంగా అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదిక‌గా ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రోహిత్ తీవ్ర నిరాశ‌ప‌రిచాడు.

12 బంతులు ఎదుర్కొన్న రోహిత్‌.. రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్‌తో 18 ప‌రుగులు చేసి ఔట‌య్యాడు. స్పిన్న‌ర్ విప్ర‌జ్ నిగ‌మ్ బౌలింగ్ రివ‌ర్స్ స్వీప్ ఆడి వికెట్ల ముందు హిట్‌మ్యాన్ దొరికిపోయాడు. ఈ ఏడాది సీజన్‌లో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 5 మ్యాచ్‌లు ఆడిన రోహిత్ శ‌ర్మ‌.. 11.20 స‌గ‌టుతో కేవ‌లం 56 ప‌రుగులు మాత్ర‌మే చేశాడు.

0,8,13,17,18 ఇవి వ‌రుస‌గా రోహిత్ శ‌ర్మ చేసిన స్కోర్లు ఇవి. దీంతో మ‌రోసారి విఫ‌ల‌మైన రోహిత్‌ను సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా నెటిజ‌న్లు ట్రోలు చేస్తున్నారు. ఆడింది చాలు వెళ్లి రెస్టు తీసుకో రోహిత్ అంటూ పోస్ట్‌లు చేస్తున్నారు. మ‌రికొంత మంది విరాట్ కోహ్లి అద్బుతంగా ఆడుతుంటే నీకు ఏమైంది రోహిత్ అంటూ ప్ర‌శ్న‌లు వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు.

గ‌తేడాది ఐపీఎల్ సీజ‌న్‌లో కూడా రోహిత్ ఘోరంగా విఫ‌ల‌మ‌య్యాడు. ఇక మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేస్తున్న ముంబై ఇండియ‌న్స్ దూకుడుగా ఆడుతోంది. 13 ఓవ‌ర్లు ముగిసే స‌రికి ముంబై ఇండియ‌న్స్ 2 వికెట్ల న‌ష్టానికి 135 ప‌రుగులు చేసింది.



Rohit Sharma has become a joke . Failed again and again..

But no former indian player will talk about it because all these former players lick Rohit Sharma's feet.

Pure liability in cricket. pic.twitter.com/wvIVk8GwRM

— Suprvirat (@ishantraj51) April 13, 2025