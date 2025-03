ఐపీఎల్‌ 2025 సీజన్‌ ప్రారంభానికి రెండు రోజుల ముందు రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌కు సంబంధింది కీలక అప్‌డేట్‌ వెలువడింది. ఈ సీజన్‌ తొలి మూడు మ్యాచ్‌ల్లో రాయల్స్‌ కెప్టెన్‌గా రియాన్‌ పరాగ్‌ వ్యవహరించనున్నాడు. ఈ విషయాన్ని రెగ్యులర్‌ కెప్టెన్‌ సంజూ శాంసన్‌ స్వయంగా ప్రకటించాడు. సంజూ పూర్తి స్థాయి ఆటగాడిగా ఫిట్‌నెస్‌ సాధించకపోవడమే కెప్టెన్సీ తాత్కాలిక మార్పుకు కారణమని తెలిస్తుంది.

SANJU SAMSON ANNOUCING RIYAN PARAG AS ROYALS CAPTAIN IN FIRST 3 GAMES..!!!



- Riyan will lead vs SRH, KKR & CSK. pic.twitter.com/G6F4WYgGD3

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 20, 2025