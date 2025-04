IPL 2025 PBKS vs RCB Updates: ఐపీఎల్‌-2025లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌- రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ (PBKS vs RCB) మధ్య ఆదివారం మ్యాచ్‌ జరుగనుంది. చండీగడ్‌లోని ముల్లన్‌పూర్‌లో గల మహారాజా యదవీంద్ర సింగ్‌ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ స్టేడియం ఇందుకు వేదిక. టాస్‌ గెలిచిన ఆర్సీబీ బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. ఆతిథ్య పంజాబ్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగింది.

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన పంజాబ్‌

4.2: కృనాల్‌ పాండ్యా బౌలింగ్‌లో తొలి వికెట్‌గా వెనుదిరిగిన ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య (22).

నిలకడగా ఆడుతున్న ఓపెనర్లు

ప్రభ్‌సిమ్రన్‌ 10 బంతుల్లో 19, ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య 14 బంతుల్లో 22 పరుగులతో ఆడుతున్నారు. నాలుగు ఓవర్లలో పంజాబ్‌ స్కోరు: 41-0

తొలి ఓవర్లో పంజాబ్‌ స్కోరు: 2-0

కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్‌ చేసిన భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌. ప్రియాన్ష్‌, ప్రభ్‌సిమ్రన్‌ ఒక్కో పరుగుతో ఉన్నారు.

