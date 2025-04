ఐపీఎల్‌లో సీఎస్‌కే కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ ధోని మరో చారిత్రక మైలురాయిని అందుకున్నాడు. క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌లో 200 డిస్మిసల్స్‌ను (క్యాచ్‌లు లేదా స్టంపింగ్స్‌) పూర్తి చేశాడు. తద్వారా ఈ ఘనత సాధించిన తొలి ఆటగాడిగా (ఫీల్డర్‌ లేదా వికెట్‌ కీపర్‌) చరిత్ర సృష్టించాడు. నిన్న (ఏప్రిల్‌ 14) లక్నోతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆయుశ్‌ బదోనిని స్టంపౌట్‌ (రవీంద్ర జడేజా బౌలింగ్‌లో) చేయడంతో ఈ ఘనత సాధించాడు.

Dismissal No.2⃣0⃣0⃣ for MS Dhoni

ఈ మ్యాచ్‌లో ధోని మరో ఇద్దరిని ఔట్‌ చేయడంలో కూడా భాగమయ్యాడు. పతిరణ బౌలింగ్‌లో వైడ్‌బాల్‌ను కలెక్ట్‌ చేసుకుని అద్భుతమైన డైరెక్ట్‌ త్రోతో (నాన్‌ స్ట్రయికర్‌ ఎండ్‌) అబ్దుల్‌ సమద్‌ను రనౌట్‌ చేసి.. ఆ మరుసటి బంతికే లక్నో కెప్టెన్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ క్యాచ్‌ అందుకున్నాడు. పంత్‌ క్యాచ్‌తో ఐపీఎల్‌లో ధోని డిస్మిసల్స్‌ సంఖ్య 201కి చేరింది. ధోని తన 270వ ఇన్నింగ్స్‌లో డిస్మిసల్స్‌ డబుల్‌ సెంచరీని పూర్తి చేశాడు.

Thala doing it all tonight, in his own style😎



What a precise underhand throw that was by Dhoni 🔥

