ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌, ముంబై ఇండియన్స్‌ మధ్య నిన్న (ఏప్రిల్‌ 13) జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఎప్పుడూ ఎవరితో గొడవ పడని ముంబై పేసర్‌ జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా సహనాన్ని కోల్పోయాడు. ఢిల్లీ బ్యాటర్‌ కరుణ్‌ నాయర్‌తో వాగ్వాదానికి దిగాడు. కరుణ్‌ సారీ చెప్పినా​ పట్టించుకోలేదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతుంది.

