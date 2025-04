టాపార్డర్‌ వైఫల్యం తమ విజయావకాశాలను దెబ్బతీసిందని రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (RCB) కెప్టెన్‌ రజత్‌ పాటిదార్‌ (Rajat Patidar) అన్నాడు. పవర్‌ ప్లేలో వరుసగా వికెట్లు కోల్పోవడం వల్ల భారీ స్కోరు సాధించలేకపోయామని పేర్కొన్నాడు. అయితే, ఒక్క మ్యాచ్‌తో తమ బ్యాటింగ్‌ లైనప్‌ను తక్కువ చేసి చూడలేమని.. ఈ ఓటమి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటామని తెలిపాడు.

కాగా ఐపీఎల్‌-2025 (IPL 2025) సందర్భంగా పాటిదార్‌ ఆర్సీబీ కెప్టెన్‌గా పగ్గాలు అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో సీజన్‌ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో అతడి సారథ్యంలో ఆర్సీబీ.. డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ను చిత్తు చేసింది. అనంతరం చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌పై చెపాక్‌లో చరిత్రాత్మక విజయం సాధించింది. పదిహేడేళ్ల విరామం తర్వాత చెన్నైని తమ సొంతగడ్డపైనే ఓడించింది.

అయితే, తాజాగా తమ సొంత మైదానంలో మాత్రం ఆర్సీబీ ఇదే ఫలితాన్ని పునరావృతం చేయలేకపోయింది. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో బుధవారం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బెంగళూరు ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడింది. ఫలితంగా ఆర్సీబీ సారథిగా పాటిదార్‌ ఖాతాలో తొలి పరాజయం నమోదైంది.

పవర్‌ ప్లేలో మూడు వికెట్లు కోల్పోయాం

ఈ నేపథ్యంలో ఓటమి అనంతరం పాటిదార్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘‘పవర్‌ ప్లే తర్వాత మా దృక్పథం మారిపోయింది. 200 కాకపోయినా.. కనీసం 190 పరుగుల మార్కు అందుకోవాలని భావించాం. అయితే, ఆరంభంలోనే వికెట్లు కోల్పోవడం తీవ్ర ప్రభావం చూపింది.

దూకుడుగా ఆడాలన్న మా ఆలోచన సరైందే. కానీ పరిస్థితులు భిన్నంగా మారిపోయాయి. పవర్‌ ప్లేలో మేము వరుసగా మూడు వికెట్లు కోల్పోకుండా ఉండాల్సింది. ఒక్కటి కాదు.. ఏకంగా మూడు వికెట్లు కోల్పోవడం తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది.

ఆ ముగ్గురు అద్భుతం

ఆ తర్వాత పిచ్‌ బ్యాటింగ్‌కు మరింతగా అనుకూలించింది. అయినప్పటికీ మా బౌలర్లు మ్యాచ్‌ను 18వ ఓవర్‌ వరకు తీసుకురావడం అభినందనీయం. తక్కువ స్కోరును కాపాడేందుకు వారు అద్భుతంగా పోరాడారు. కానీ ఫలితం మాత్రం దక్కలేదు.

అయితే, ఈ మ్యాచ్‌లో జితేశ్‌ శర్మ, లియామ్‌ లివింగ్‌ స్టోన్‌, టిమ్‌ డేవిడ్‌ బ్యాటింగ్‌ చేసిన తీరు మాకు సానుకూలాంశం. మా బ్యాటింగ్‌ లైనప్‌ ఇప్పటికీ పటిష్టంగానే ఉంది. వరుస విరామాల్లో వికెట్లు పడినా.. ఆ ముగ్గురు సానుకూల దృక్పథంతో బ్యాటింగ్‌ చేయడం శుభపరిణామం’’ అని పేర్కొన్నాడు.

కాగా గుజరాత్‌తో మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగింది ఆర్సీబీ. ఓపెనర్లు విరాట్‌ కోహ్లి (7), ఫిల్‌ సాల్ట్‌ (14)తో పాటు.. వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ దేవదత్‌ పడిక్కల్‌(4) పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. రజత్‌ పాటిదార్‌ కూడా 12 పరుగులకే పెవిలియన్‌ చేరాడు.

