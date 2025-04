ఐపీఎల్‌ మెగా వేలం-2025లో అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయిన ఆటగాళ్లలో వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌ (Venkatesh Iyer)మూడోవాడు. లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ రిషభ్‌ పంత్‌ (Rishabh Pant) కోసం రూ. 27 కోట్లు ఖర్చు చేస్తే.. పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (Shreyas Iyer)ను ఏకంగా రూ. 26.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.

రూ. 23.75 కోట్లు

అయితే, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌ అనూహ్య రీతిలో వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌ను దక్కించుకునేందుకు రూ. 23.75 కోట్లు కుమ్మరించింది. నిజానికి గతేడాది అతడు అంత గొప్పగా ఏమీ ఆడలేదు. పదిహేను మ్యాచ్‌లలో కలిపి 370 పరుగులు సాధించాడు.

అయితే, సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో కీలకమైన ఫైనల్లో మాత్రం వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌ బ్యాట్‌ ఝులిపించాడు. కేవలం 26 బంతుల్లోనే 52 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి.. జట్టును చాంపియన్‌గా నిలపడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ నేపథ్యంలో కేకేఆర్‌ అతడిని భారీ ధరకు దక్కించుకోవడం గమనార్హం.

ఆరంభ మ్యాచ్‌లో ఆరు.. ముంబైపై మూడు

అయితే, ఐపీఎల్‌-2025 ఆరంభ మ్యాచ్‌లలో మాత్రం వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌ తేలిపోయాడు. ఆర్సీబీతో మ్యాచ్‌లో కేవలం ఆరు పరుగులే చేసిన ఈ ఆల్‌రౌండర్‌.. రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్‌కు దిగలేదు. ఇక ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో కేవలం మూడు పరుగులకే పెవిలియన్‌ చేరాడు.

మెరుపు బ్యాటింగ్‌

ఈ క్రమంలో వెంకటేశ్‌కు కేకేఆర్‌ భారీ మొత్తం చెల్లించడం వృథా అయిందని పెద్ద ఎత్తున ట్రోల్స్‌ వచ్చాయి. అయితే, సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో గురువారం నాటి మ్యాచ్‌ సందర్భంగా విమర్శకులందరికీ బ్యాట్‌తోనే సమాధానమిచ్చాడు వెంకటేశ్‌. ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభంలో టెస్టు మ్యాచ్‌ మాదిరి ఆడిన అతడు ఆఖర్లో మెరుపులు మెరిపించాడు.

