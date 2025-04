రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (RCB) జైత్రయాత్రకు గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ (GT) అడ్డుకట్ట వేసింది. ఆర్సీబీని వారి సొంత మైదానంలోనే ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసింది. ఫలితంగా ఐపీఎల్‌-2025లో వరుసగా రెండు మ్యాచ్‌లు గెలిచిన బెంగళూరు జట్టు ఖాతాలో తొలి పరాజయం నమోదు కాగా.. టైటాన్స్‌కు వరుసగా రెండో విజయం లభించింది.

ఇక ఆర్సీబీపై టైటాన్స్‌ గెలుపులో కీలక పాత్ర పోషించిన టీమిండియా స్టార్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ (Mohammed Siraj)కు ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌’ అవార్డు దక్కింది. ఈ సందర్భంగా అతడు భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. ఏడేళ్ల పాటు ప్రాతినిథ్యం వహించిన జట్టుపై ఇలాంటి ప్రదర్శన నమోదు చేయడం మిశ్రమ అనుభూతిని ఇచ్చిందని పేర్కొన్నాడు.

భావోద్వేగానికి గురి చేసింది

‘‘నేను కాస్త ఉద్వేగానికి లోనయ్యాడు. ఏడేళ్ల పాటు ఇక్కడే (ఆర్సీబీ) ఉన్నాను. రెడ్‌ జెర్సీ నుంచి బ్లూ జెర్సీకి మారటం నన్ను భావోద్వేగానికి గురి చేసింది. అయితే, బంతి చేతిలోకి రాగానే నా మూడ్‌ మారిపోయింది.

చాలా రోజులుగా ఆటతో నేను బిజీగానే ఉన్నాను. అయితే, అనుకోకుండా లభించిన విశ్రాంతి కారణంగా.. ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టి పెట్టడంతో పాటు బౌలింగ్‌లో నా తప్పులను సరిదిద్దుకునేందుకు కావాల్సినంత సమయం దొరికింది. వేలంలో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ నన్ను కొనుగోలు చేయగానే.. మొదట ఆశిష్‌ (ఆశిష్‌ నెహ్రా) భాయ్‌తో మాట్లాడాను.

బౌలింగ్‌ను ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు వెళ్లాలని.. ఇతర విషయాలను పట్టించుకోవద్దని ఆయన నాకు చెప్పాడు. అదే విధంగా.. ఇషూ భాయ్‌ (ఇషాంత్‌ శర్మ) కూడా లైన్‌ అండ్‌ లెంగ్త్‌ తప్పవద్దని నాకు సూచించాడు. వారు నాలో ఆత్మవిశ్వాసం నింపారు.

పిచ్‌ ఎలా ఉన్నా.. పర్లేదు

మనపై మనకు నమ్మకం ఉన్నపుడు పిచ్‌ పరిస్థితులు మన ప్రదర్శనను ప్రభావితం చేయలేవు. నేను రొనాల్డో అభిమానిని. కాబట్టే వికెట్‌ తీసిన ప్రతిసారీ అలా సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నా’’ అని సిరాజ్‌ చెప్పుకొచ్చాడు. కాగా బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన గుజరాత్‌.. ఆర్సీబీని తొలుత బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది.

