జట్టుకు భారం!.. ధోని ఎప్పుడో రిటైర్‌ కావాల్సింది: పాక్‌ మాజీ క్రికెటర్‌

ఐపీఎల్‌-2025 (IPL 2025)లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని (MS Dhoni) ఆకట్టుకోలేకపోతున్నాడు. వికెట్‌ కీపర్‌గా తనదైన మెరుపు విన్యాసాలతో అలరిస్తున్నా.. బ్యాటర్‌గా మాత్రం విఫలమవుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అత్యుత్తమ ఫినిషర్‌గా పేరొందిన ‘తలా’.. ఇప్పుడు జట్టుకు భారంగా మారాడనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.

క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌ తాజా ఎడిషన్‌లో ఇప్పటి వరకు నాలుగు మ్యాచ్‌లు ఆడి 76 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. స్ట్రైక్‌రేటు 138.18. ఇక ఈ సీజన్‌లో తమ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌పై గెలిచిన సీఎస్‌కే (CSK).. ఆ తర్వాత హ్యాట్రిక్‌ పరాజయాలు నమోదు చేసింది. రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు, రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ చేతిలో ఓడిపోయింది.

ఉన్న పేరు చెడగొట్టుకోవద్దు

ఈ నేపథ్యంలో ధోని ఇక రిటైర్‌ అయి.. యువ ఆటగాళ్లకు అవకాశాలు ఇవ్వాలనే డిమాండ్లు వస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా చెన్నై ఆటతీరును విమర్శించే క్రమంలో ధోని బ్యాటింగ్‌ వైఫల్యాన్ని హైలైట్‌ చేస్తూ పాకిస్తాన్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ రషీద్‌ లతీఫ్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ధోని చాన్నాళ్ల క్రితమే రిటైర్‌ కావాల్సిందని.. జిడ్డు బ్యాటింగ్‌ కారణంగా తన కీర్తికి తానే మచ్చ తెచ్చుకునే ప్రయత్నాలు మానివేయాలని సూచించాడు.

ఈ మేరకు IANSతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘ధోని చాలా ఏళ్ల క్రితమే ఆటగాడిగా వీడ్కోలు తీసుకోవాల్సింది. సాధారణంగా వికెట్‌ కీపర్లు 35 ఏళ్ల వయసు దాటిన తర్వాత ఆటను కొనసాగించలేరు. అందుకు నేనే ఓ ఉదాహరణ.

సీఎస్‌కే ఇకనైనా గుర్తించాలి

వయసు మీద పడుతున్నా... ఇంకా టీవీల్లో కనిపిస్తూ.. నా ప్రదర్శన బాగా లేదనేలా విమర్శలు వస్తూ ఉంటే.. నా గత కీర్తి మసకబారిపోతుంద కదా! పదిహేనేళ్ల పాటు గొప్ప ఆటగాడిగా నీరాజనాలు అందుకున్నా .. ఇప్పుడిలా పేలవ ప్రదర్శన కనబరిస్తే యువ తరానికి అంతగా రుచించదు.

నిజానికి 2019 వన్డే ప్రపంచకప్‌ టోర్నీలో అతడి ఆట జట్టుకు ఏమాత్రం మేలు చేకూర్చలేదు. అప్పుడే వాళ్లు (టీమిండియా యాజమాన్యం అన్న అర్థంలో), అతడు పరిస్థితిని అంచనా వేసుకున్నారు. తర్వాత అతడు తప్పుకొన్నాడు.

ఏదేమైనా జట్టు కంటే ఆటగాడికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తే మాత్రం ఆటకు మీరు అన్యాయం చేసినట్లే. అందుకే సీఎస్‌కేను అందరూ ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. గత 2-3 మ్యాచ్‌లలో ధోని రాగానే ప్రేక్షకుల నుంచి పెద్దగా అరుపులు వినిపించాయి.

#MSDhoni, the Thala, walks into his Chepauk Den and the crowd makes DHO-NOISE!

Can he finish it off in style for #CSK tonight with his parents cheering for him?



Watch LIVE action ➡ https://t.co/4Kn2OwL1UW#IPLonJioStar 👉 #CSKvDC, LIVE NOW on Star Sports 2, Star Sports 2 Hindi… pic.twitter.com/1TkzYloNwL

— Star Sports (@StarSportsIndia) April 5, 2025