తొలుత అంపైర్‌ క్యామ్‌.. తర్వాత స్పైడర్‌ క్యామ్‌.. ఇప్పుడు ‘చంపక్‌’.. ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (IPL) బ్రాడ్‌కాస్టింగ్‌ టీమ్‌లో చేరిన కొత్త మెంబర్‌ పేరిది. ఐపీఎల్‌-2025 సీజన్‌ సందర్భంగా ఓ రోబో కుక్కను నిర్వాహకులు ప్రవేశపెట్టారు.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌- ముంబై ఇండియన్స్‌ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియంలో ఏప్రిల్‌ 13న ఈ రోబో కుక్కను.. న్యూజిలాండ్‌ మాజీ క్రికెటర్‌, ప్రముఖ కామెంటేటర్‌ డానీ మోరిసన్‌ పరిచయం చేశాడు. తమ జట్టులోని కొత్త మెంబర్‌ అని పేర్కొన్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఐపీఎల్‌ అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారు.

𝗛𝗼𝗹𝗱 𝗼𝗻! 𝗪𝗲'𝘃𝗲 𝗮 𝗻𝗲𝘄 𝗜𝗣𝗟 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝘁𝗼𝘄𝗻 👀



It can walk, run, jump, and bring you a 'heart(y)' smile 🐩❤️



And...A whole new vision 🎥



Meet the newest member of the #TATAIPL Broadcast family 👏 - By @jigsactin



P.S: Can you help us in… pic.twitter.com/jlPS928MwV

— IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2025